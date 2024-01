LE MEILLEUR DE MOI-MÊME – ALAIN CHAMFORT THEATRE DE L’OEUVRE Paris, 28 janvier 2024, Paris.

Alain Chamfort« Le Meilleur de moi-même » de et avec Alain Chamfort- Spectacle musical2024 marquera le grand retour d’Alain Chamfort sur tous les fronts : un nouvel album pre´ce´de´ d’un EP en collaboration avec Se´bastien Tellier, une ressortie progressive de son foisonnant catalogue. En amont de cette actualite´ multiple, Alain Chamfort a imagine´ donner un rendez-vous privile´gie´ a` son public : un spectacle qui re´unit les grandes chansons de sa carrie`re, dans lequel il se livrera au jeu d’une interview en direct. Sur sce`ne, accompagne´ de son pianiste et de sa complice de toujours, la chanteuse et animatrice franco-ame´ricaine Valli, il nous fera partager les anecdotes et grands moments de sa vie professionnelle : son de´marrage de carrie`re comme musicien, notamment au co^te´ de Jacques Dutronc, ses de´buts de chanteur avec Claude Franc¸ois, les anne´es « Gainsbourg » avec qui il fera trois albums, la naissance de ses chansons, les rencontres qui ont marque´ sa vie, les succe`s, les de´boires, tout ce qui fait le meilleur de nos vies. Entre confidences et piano, ce rendez- vous ine´dit remettra en lumie`re les chansons de son re´pertoire (Manureva, Bambou, Chasseur d’Ivoire, Traces de toi, la Fie`vre dans le sang, Clara veut la Lune…) et d’autres pe´pites, moins connues, qui e´maillent les albums de sa carrie`re. FORMATION SCÉNIQUEALAIN CHAMFORT : LEAD CHANTVALLI : INTERVIEWEUSEVINCENT BIDAL : PIANISTE

Tarif : 19.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-01-28 à 18:00

THEATRE DE L’OEUVRE 55 Rue de Clichy 75009 Paris 75