‘PIANO SOLO’ THEATRE DE L’OEUVRE Paris, 27 janvier 2024, Paris.

PIANO SOLOThomas Enhco est un pianiste et compositeur de jazz et de musique classique. À l’âge de 3 ans, il apprend le violon et le piano, donne ses premiers concerts à 6 ans et écrit ses premières compositions.Il est de cette génération de pianiste à 360° ! Il a déjà joué avec un grand nombre de musiciens venus du jazz mais aussi du classique ou de la chanson. Et de Mike Stern à Jane Birkin en passant par Jack DeJohnette, Maxim Vengerov, Vadim Repin, Daniel Humair, Ibrahim Maalouf, Oxmo Puccino Christophe ou bien encore la percussionniste bulgare Vassilena Serafimova, pour n’en citer que quelques-uns, il a embarqué son piano sur tous les sentiers possibles.Thomas Enhco est surtout un improvisateur inspiré. Un improvisateur qui comme son idole Keith Jarrett aime flouter les frontières entre jazz et classique, et qui s’applique surtout à placer la narration au cœur de sa musique, qu’il soit lyrique ou plus introspectif. Thomas Enhco a remporté de nombreux prix et récompenses, parmi lesquels le 3ème prix du Concours International de Piano Jazz Martial Solal 2010, le Django d’Or 2010 « Nouveau Talent », le FIPA d’Or 2012 de la Meilleure Musique Originale, la Victoire du Jazz 2013 « Révélation » (ainsi qu’une nomination aux Victoires du Jazz 2015), le Deuxième Grand Prix au Osaka International Chamber Music Competition 2017, le Prix ACEG de la SACEM 2017 et le Grand Prix SACEM du Jazz 2020

Début : 2024-01-27 à 20:00

