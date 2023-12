‘BACH MIRROR’ THEATRE DE L’OEUVRE Paris, 25 janvier 2024, Paris.

BACH MIRROR THOMAS ENHCO & VASSILENA SERAFIMOVA Cinq ans après la parution de leur premier album Funambules chez Deutsche Grammophon, qui avait jeté les bases de ce duo de haute voltige, le pianiste Thomas Enhco et la marimbiste Vassilena Serafimova enregistrent un nouvel opus pour Sony Classical, intitulé Bach Mirror. Ce projet explore l’univers fascinant de Jean-Sébastien Bach dans un éventail de modes de jeu aussi variés. Bach Mirror est à la fois un hommage, un point de rencontre et une nouvelle route musicale. Ce duo, formé sur scène il y a plus de dix ans et désormais emblématique après des centaines de concerts à travers le monde, est devenu le symbole d’une génération de musiciens sans frontières, qui repoussent les limites de leurs genres musicaux (classique et jazz) et fédèrent un public total (spécialistes comme néophytes) partout où ils passent. L’alliage magique du piano et du marimba, dont ils sont les pionniers, crée une alchimie parfaite, les deux instruments placés en miroir sont un véritable spectacle sonore, rythmique et visuel, qui ne cesse de provoquer l’émotion et l’excitation de tous les publics qui en sont témoins. Cet album de 13 titres est sorti au printemps 2021, après une année marquée par la pandémie, le deuil, l’absence de concerts, la privation de liberté, l’interdiction de proximité humaine, l’éloignement physique de nos proches, la suppression des arts vivants et le piétinement de la culture.

Début : 2024-01-25 à 20:00

THEATRE DE L’OEUVRE 55 Rue de Clichy 75009 Paris 75