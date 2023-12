L’EFFET MIROIR THEATRE DE L’OEUVRE Paris, 4 janvier 2024, Paris.

L’EFFET MIROIRThéophile est un écrivain à succès sur le déclin. Il retrouve enfin son inspiration avec l’écriture d’un petit conte poétique et aquatique. Mais l’interprétation du texte par ses proches se révèle cataclysmique : ils se reconnaissent terriblement dans les personnages d’oursins, poulpes et autres créatures marines, décelant dans les métaphores des messages cachés. Ce soir, ils se réunissent autour d’un dîner pour régler leurs comptes. Ne manquez pas la nouvelle comédie de Léonore Confino !Une comédie de Léonore ConfinoMise en scène Julien BoisselierCrédit PHOTOS : Fabienne RappeneauLA PRESSE : Sombre et joyeusement barrée, terriblement drôle, cette pièce à l’atmosphère singulière se permet tout type d’humour, cinglant, parfois burlesque ou pince-sans-rire, saupoudré d’un soupçon de potache et d’absurde qui passe tout aussi bien. Une vraie réussite ! Le Parisien Loufoque, surréaliste, mis en scène avec justesse. L’Effet miroir est délicieusement mené par quatre comédiens aussi drôles que touchants. TTT TéléramaJ’en profite pour vous partager les photos du spectacle a aussi intégrer à la fiche.Crédit : Fabienne Rappeneau

Tarif : 22.00 – 46.00 euros.

Début : 2024-01-04 à 19:00

THEATRE DE L’OEUVRE 55 Rue de Clichy 75009 Paris