UN PRINCE THEATRE DE L’OEUVRE Paris, 30 septembre 2023, Paris.

UN PRINCE THEATRE DE L’OEUVRE a lieu à la date du 2023-09-30 à 20:30:00.

Tarif : 17 à 49.3 euros.

UN PRINCE « Un homme, mal rasé, mal coiffé, pas très bien habillé non plus, se tient au sommet d’une butte de sable. On ne peut pas dire tout de suite qu’il vit dans la rue. Le temps, le monde, les gens n’ont plus d’emprise sur lui. Seul sa mémoire le maintient ici-bas. Rejeté par la ville, cet homme seul, hanté par l’héritage de son père, part en quête d’un paradis perdu où tout serait apaisé.Un conte moderne à ne pas manquer ! »Auteur : Émilie FrècheAvec Sami BouajilaMis en scène par Marie-Christine Orry Durée : 1h10Genre : Théâtre contemporain / Seul en scène

Métro Place de Clichy (Ligne 2) ou Liège (Ligne 13) Lignes 30, 68, 74, 81, 95

THEATRE DE L’OEUVRE

55 Rue de Clichy Paris 75009

