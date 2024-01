Fred Nevché Théâtre de l’Oeuvre Marseille, mercredi 20 mars 2024.

Fred Nevché

Fred Nevché, par une démarche de développement artisanale et innovante, porte son geste créateur bien au-de-là de son seul statut de chanteur et de musicien, et n’a de cesse d’imaginer les liens durables et féconds qui doivent désormais s’instituer entre l’artiste et le citoyen épris d’engagement qu’il porte enchevêtrés en lui. Fred Nevché donnera deux représentations sur le festival : une à la Maroquinerie, à Paris, le 18 mars et une deuxième au Théâtre de l’Oeuvre, à Marseille, le 20 mars.

Il y présentera Emotional Data, son dernier album, et sans doute le plus personnel. Composé en trois mois à Marseille dans son nouveau studio, à deux pas du Vieux Port, il déroule onze plages de poésie électronique, comme un film, aux rythmes percussifs, mêlant pianos et synthétiseurs analogiques, le tout baigné d’ambiances sonores du quotidien de l’artiste (appartement, plage, boite de nuit, parcs…) qui font de la douceur, la particularité du dialogue entre la musique aux arrangement minimalistes et le timbre de sa voix, tantôt chantée, tantôt parlée.

