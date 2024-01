LOUIS WINSBERG Théâtre de l’Oeuvre Marseille, jeudi 7 mars 2024.

LOUIS WINSBERG ♫Jazz Rock Oriental♫ Jeudi 7 mars, 21h00 Théâtre de l’Oeuvre Prévente 16/13€ – Sur place 18/15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T21:00:00+01:00 – 2024-03-07T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-07T21:00:00+01:00 – 2024-03-07T22:30:00+01:00

Ne manquez pas le musicien inclassable, LOUIS WINSBERG dans un trio « hors format » alliant le vocal, le rythme, les sons inédits, par le biais de l’écoute et de l’improvisation, avec deux phénomènes de la scène européenne, chanteurs et rythmiciens hors pair : JEAN-LUC DI FRAYA et PATRICE HÉRAL. Ensemble ils redessinent une musique entre jazz rock, musique africaine, orientale et solos décoiffants. Les timbres de la guitare sortent des sonorités inouïes, et les voix des trois musiciens passent par toutes les couleurs imaginables. Une expérience unique !

Né à Marseille en 1963, Louis Winsberg aborde la guitare à l’âge de douze ans, avec des amis gitans, le groupe Los Reyes devenus depuis les Gypsy King. Il étudie la guitare classique pendant deux ans, travaille le jazz en autodidacte et participe à des stages dirigés par Christian Escoudé et Gérard Marais. Il s’installe ensuite à Paris et participe à son premier enregistrement avec Los Reyes en 1981.

Puis il remporte le premier prix de soliste du Concours National de la Défense en 1983. Dès lors, il occupe une place de choix sur la scène française, et devient professeur au CIM à Paris. Il se produit dans de nombreuses formations et donne naissance au groupe Sixun. Très attaché à la recherche de la mélodie, l’harmonie et le timbre, il est l’un des premiers en France à avoir utilisé la guitare synthé. En 1987, il forme son propre trio basé sur des compositions originales et enregistre fin 1988 l’album « Appassionata » qui affirme sa créativité.

Théâtre de l'Oeuvre 1 rue Mission de France, 13001 Marseille