Musiques à l’Œuvre Théâtre de l’Oeuvre Marseille, jeudi 7 mars 2024.

Musiques à l’Œuvre ♫♫♫ Jeudi 7 mars, 18h30 Théâtre de l’Oeuvre Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T18:30:00+01:00 – 2024-03-07T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-07T18:30:00+01:00 – 2024-03-07T20:30:00+01:00

Musiques à l’Œuvre poursuit sa deuxième saison avec des sessions animées et mises en musique en direct par Professeur Babacar & Baba Squaaly. De nouveau 3 rendez-vous ce trimestre :

LES RÉVOLUTIONS DU RAÏ. Musique des Bédouins de l’Ouest algérien, le raï est une musique des campagnes passée à la ville. Il a épousé, digéré toutes les révolutions artistiques et technologiques, celle de l’électrification des instruments comme celle des enregistrements multipistes et même plus récemment celle du numérique. Certains s’en plaignent, d’autres s’en réjouissent et continuent d’inscrire le raï dans le présent, tant par le son produit que par les thèmes abordés. Ce sont toutes ces révolutions qui racontent le quotidien, la vie de ces hommes et femmes qui chantent ce cri, ce blues oranais, qui seront au cœur des échanges.

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]