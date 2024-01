Gloyw Théâtre de l’Oeuvre Marseille, vendredi 1 mars 2024.

Gloyw ♫Musique Free Rock littéraire♫ Vendredi 1 mars, 21h00 Théâtre de l’Oeuvre Prévente 16/13€ – Sur place 18/15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T21:00:00+01:00 – 2024-03-01T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-01T21:00:00+01:00 – 2024-03-01T22:00:00+01:00

Gloyw est une aventure : trois amis font de leurs chemins un carrefour, d’où partira une nouvelle route. C’est une histoire de fidélité. Celle qui leur permet d’aimer tout aussi follement l’inconnu que les partis-pris. C’est cet endroit où la confiance offerte par les deux autres permet de porter la rigueur des mots, de lâcher cette énergie rock la plus débridée. De dévaler les côtes à fond, de nager avec les méduses, de méduser les monstres, et de rire des tragédies. L’immaturité intransigeante est le point de départ, le chemin et, allez savoir, la destination de Gloyw.

Originaire du Pays de Galles, JOHN GREAVES commence à jouer de la basse dès ses 13 ans. Bassiste, pianiste, chanteur et compositeur, il s’installe à Paris en 1983 et enregistre un grand nombre d’albums, chacun unique en son genre et tous dans un style différent. Il est surtout connu pour sa participation au groupe de rock expérimental Henry Cow, ainsi que pour sa collaboration avec le musicien Peter Blegvad.

Compositeur, auteur, improvisateur et guitariste né à Paris, OLIVIER MELLANO oscille entre projets soniques pop-rock et musique savante. Il investit régulièrement les champs du cinéma, du théâtre, de la danse, de la poésie et de la littérature.

Olivier Mellano, John Greaves, Régis Boulard

RÉGIS BOULARD, batteur et compositeur autodidacte né à Rennes, tombe en amour avec la batterie grâce à la fanfare villageoise de son enfance. Depuis plus de 25 ans, on le retrouve avec sa batterie débridée défendant ses projets personnels et ses aventures en duo ou plus collectives.

