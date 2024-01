DAVID LAFORE Théâtre de l’Oeuvre Marseille, jeudi 29 février 2024.

DAVID LAFORE ♫♫♫ Jeudi 29 février, 21h00 Théâtre de l’Oeuvre Prévente 15/12€ – Sur place 17/14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-29T21:00:00+01:00 – 2024-02-29T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-29T21:00:00+01:00 – 2024-02-29T22:30:00+01:00

Toc, toc, toc, il y a quelqu’un ? David Lafore sera de passage à Marseille à l’occasion de la sortie de son nouvel EP « Toc toc toc » : un laboratoire, une cours de récré, un exutoire. Tour à tour taquin et mélancolique, David Lafore sera accompagné sur scène par les percus, les chœurs et la batterie alternativement explosive ou subtile de Gildas Etevenard. Tels des yo-yo, ses chansons oscillent entre des morceaux punk-rock et d’autres plus groove ou sensibles, en passant par les facétieuses improvisations du maître de cérémonie. Le fil conducteur de cet ensemble, c’est évidemment l’écriture et l’esprit si particuliers de cet auteur compositeur bien contemporain.

David Lafore est un virtuose de l’humour. Tout d’abord il y a son répertoire de chansons, aux textes décalés, singuliers et subtils. Et puis il y a son approche de la scène, qui fait de ses concerts une forme hybride, entre récital, performance théâtrale, poésie contemporaine et burlesque. Sur scène depuis 1995 avec son groupe « David Lafore Cinq Têtes », gagnant du prix SACEM en 2003, il se lance en solo en 2009. Une BO, 2 EP et 4 albums plus tard, David Lafore revient sur scène dans une « version boum boum » où il est rejoint par le batteur et chanteur Gildas Etevenard – auteur-compositeur lui aussi de son côté – qu’on a pu entendre au côté de Akosh en free-jazz, ou Bertrand Belin en chanson. Sa large palette de jeu accentue les reliefs et contraste du répertoire.

Guitare/Voix | David LAFORE

Batterie/Voix | Gildas ETEVENARD

