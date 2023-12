St FeRaï Théâtre de l’Œuvre Marseille, 24 février 2024, Marseille.

St FeRaï Samedi 24 février 2024, 21h00 Théâtre de l’Œuvre De 12 à 17€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T21:00:00+01:00 – 2024-02-24T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-24T21:00:00+01:00 – 2024-02-24T23:59:00+01:00

St FeRaï, c’est la rencontre de cinq musicien.ne.s aux influences variées qui décident de redonner vie à la poésie traditionnelle algérienne, des poèmes berbères et bédouins d’une tradition populaire, orale et ancestrale, à travers le raï. Apologie de l’amour, éloge des plaisirs de la vie, les mots viennent dessiner un panorama des cultures de cette vaste contrée. Des poèmes et des textes prennent vie avec une musique à la fois traditionnelle et moderne. Les instruments comme le bendir ou le gallal ponctuent les rythmes dansants de la batterie, le groove de la basse et les guitares électriques envoûtantes.

MEHDI LAIFAOUI, chanteur percussionniste, apporte un équilibre entre la tradition et les sons actuels. NASSIM SLIMANI ajoute une touche électrique au projet avec sa guitare rock. À la batterie, CARL CHARRIN, rythme le projet aux tempos jazz et blues rock. MATHILDE LONG ondule avec le violoncelle et apporte des mélodies à la fois douces et énergiques. Enfin, IMAD SLIMANI, à la basse et au clavier, rajoute un groove électronique. St FeRaï puise ses influences dans toute la Méditerranée, tant orientale qu’occidentale. St FeRaï, un son éclectique, trance et joyeux : vous l’aurez compris, c’est un concert à ne surtout pas manquer !

Théâtre de l'Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur