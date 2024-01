Temenik Electric Théâtre de l’Oeuvre Marseille, samedi 10 février 2024.

Temenik Electric ♫ARABIAN ROCK♫ Samedi 10 février, 21h00 Théâtre de l’Oeuvre Prévente 16/13€ – Sur place 18/15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T21:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T21:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:00:00+01:00

Temenik Electric, le groupe marseillais mené par Mehdi Haddjeri débarque au théâtre pour vous interpréter son dernier opus « Little Hammam ». Depuis 10 ans, le groupe brouille les pistes avec sa pop épique, son arabian-rock et sa trance électrorientale. Plus d’une décennie à manier l’art du contre-pied, à désorienter les langues et les regards, à croiser les identités et les territoires. 2 EP, 3 albums et 300 concerts plus tard, il demeure toujours un combo affranchi des clichés et du prêt-à-penser. Un rock qui se révèle davantage dans ce dernier opus. Temenik Electric esquisse une géographie sonore à l’instar de ces quartiers nichés au cœur des mégalopoles, ces lacis de rues aux effluves familiers et étrangers à la fois, aux mélopées échappées de cours intérieures. Dans ces espaces-là, on est ici et un peu ailleurs aussi. Ce pourrait être Little Italy, Little Odessa, Little Spain ou Little Syria mais dans les vapeurs chaudes et l’air chargé en eucalyptus, le groupe balaye d’un revers la question communautaire pour explorer le monde de l’intime.

L’histoire de Temenik Electric épouse le cheminement sinueux d’une caravane, des dunes algériennes de Beni-Abbès en 2010 jusqu’au premier album « Ouesh hada » en 2013, élu Top Album par la référence anglaise, Songlines. Depuis ses fondements méditerranéens aux plus grands festivals européens, le groupe marseillais a enfanté son projet sous d’heureux auspices.

Chant / Guitare | Mehdi Haddjeri

Batterie | Florent Sallen

Basse / Accompagnement Vocal| Jérome Bernaudon

Set Mix | Frédéric Alvernhe

Guitare | Yohann MARTIN

Théâtre de l'Oeuvre 1 rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur