Musiques à l’Œuvre: PEAUX ET VOIX ♫♫♫ Mercredi 7 février, 18h30 Théâtre de l’Oeuvre Entrée libre

Musiques à l’Œuvre poursuit sa deuxième saison avec des sessions animées et mises en musique en direct par Professeur Babacar & Baba Squaaly. De nouveau 3 rendez-vous ce trimestre :

PEAUX ET VOIX. le rythme et la mélodie, la musique à l’état brut : minimale, simple et complexe à la fois ! Un retour aux sources qui aide à comprendre les toutes dernières élucubrations musicales du monde d’aujourd’hui.

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]