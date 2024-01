TEKAAT – THE ELECTRIC KOOL AID ACID TEST Théâtre de l’Oeuvre Marseille, vendredi 2 février 2024.

TEKAAT – THE ELECTRIC KOOL AID ACID TEST ♫Musique Électro Rock Alternatif♫ Vendredi 2 février, 21h00 Théâtre de l’Oeuvre 12,50 / 10,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T21:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T21:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

Tekaat, c’est l’association de 5 musiciens aux styles divers et variés. Sur scène, c’est le délire. Gardez vos sens en éveil parce que ça va pulser ! De l’improvisation post punk au chant guerrier arménien en passant par du rigaudon corse déconstruit au répétitif allemand pimenté à la rouille marseillaise, le groupe de rock alternatif n’a pas fini de vous surprendre. Un concert à ne pas manquer !

Le saxophoniste EDMOND HOSDIKIAN est un caméléon musical qui a retrouvé ses racines grâce à la création en 1995 du trio Oriental Fusion avec Hakim Hamadouche et Ahmad Compaoré. Guitariste français issu du rock, spécialiste de l’improvisation libre et de l’expérimentation sonore, JEAN-MARC MONTERA utilise tout le registre des cordes amplifiées et acoustiques – résonances, percussions, distorsions, extensions et détournements en tout genre. Guitariste marseillais issu de la diaspora corse, PIERRE LUCIANI et son goût pour l’éclectisme l’a poussé depuis le début à s’intéresser à de nombreux genres et pratiques musicales pour les intégrer à son folklore personnel. L’assise et la solidité du jeu de basse de FARID KHENFOUF apporte à la musique toute la sensibilité et la profondeur qui lui est indispensable. Batteur de nombreux groupes, GUIGOU CHENEVIER apparaît sur une cinquantaine d’albums et joue actuellement avec Tekaat

Saxophone | Edmond HOSDIKIAN

Guitares/Électronique | Jean-Marc MONTERA

Guitares/Électronique | Pierre LUCIANI

Basse | Farid KHENFOUF

Batterie/Percussion | Guigou CHENEVIER

