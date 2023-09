MARION RAMPAL Théâtre de l’Œuvre Marseille, 31 janvier 2024, Marseille.

MARION RAMPAL Mercredi 31 janvier 2024, 21h00 Théâtre de l’Œuvre 17 / 20€

Artiste remarquée du Jazz français (Victoire du Jazz 2022 pour son dernier album Tissé), Marion Rampal trace sa route de songwriter à travers une écriture singulière, une voix posée, nue et frémissante, dans un français subtilement malaxé.

Concocté avec son complice Matthis Pascaud (guitares et réalisation), son nouvel opus Oizel, qui fait la part entre ses influences folk et pop, dessine le folklore d’une artiste aussi inclassable qu’attachante.

« S’il existe un moyen d’échapper à la séduction de Marion Rampal, il nous est inconnu. »

TELERAMA

Elle se produira au Théâtre de l’Œuvre pour une double date les mercredi 31 Janvier et jeudi 1 Février !

Théâtre de l'Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T21:00:00+01:00 – 2024-01-31T22:30:00+01:00

