HANAA OUASSIM Théâtre de l’Oeuvre Marseille, samedi 27 janvier 2024.

HANAA OUASSIM ♫Musique, éléctropop marocaine♫ Samedi 27 janvier, 21h00 Théâtre de l’Oeuvre 15 / 12€ en pré-vente // 17 / 14€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T21:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T21:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:30:00+01:00

Hanaa Ouassim, artiste en résidence de création aux Trans Musicales de Rennes 2023, se produira pour la première fois sur la scène marseillaise à l’occasion de la sortie de son prochain album – prévue le 2 février 2024 ! Compositrice et productrice, elle chante entièrement en Darija – dialecte marocain – et fait la part belle aux inspirations pop, raï, et électroniques. Avec en toile de fond une musique folklorique sans cesse transformée. Ses chansons parlent du prix de la liberté, de grand départ, de littoral, et d’échapper à son destin. Un concert inédit à ne surtout pas manquer !

Née à Settat au Maroc, où elle grandit baignée de musique traditionnelle, elle commence dès son plus jeune âge à jouer des percussions dans les mariages et travaille ses instruments, la darbuka et le bendir. Ses influences vont du Chaabi au Dance-Hall, en passant par la Country, la Shoegaze, le Stoner, le RNB et les divas de la chanson arabe. Elle passe sa scolarité à Reims et y apprend à composer de la musique en autodidacte avec son ordinateur. En 2010 elle s’installe à Paris où le clubbing bat son plein. Elle utilise sa connaissance des répertoires traditionnels pour composer sa propre musique et des DJ sets hybrides. Rapidement remarquée, elle accompagne sur scène, aux percussions et au chant, des artistes tels que Léonie Pernet et collabore avec des artistes comme Maud Geffray, Dominique Dalcan, Souad Massi et Vickie Cherie. Elle assure aussi actuellement les premières parties de Flavien Berger et de Zaho de Sagazan.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-oeuvre.com/evenements/hanaa-ouassim/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]