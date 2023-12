Arman Méliès Théâtre de l’Œuvre Marseille, 26 janvier 2024 19:30, Marseille.

Arman Méliès Vendredi 26 janvier 2024, 20h30 Théâtre de l'Œuvre 18 / 20€

[ARMAN MÉLIÈS]

Arman Méliès s’est construit une place solide dans le paysage de la chanson française. Six albums et quelques collaborations bien choisies (Alain Bashung, Hubert-Félix Thiéfaine) l’ont définitivement ancré comme l’un des meilleurs auteurs-compositeurs de sa génération.

Dans son dernier disque « Obaké », Arman Méliès se réinvente en compositeur électronique et brasse dans ce double album maximaliste textures synthétiques et écriture cinématographique.

Nouvel album « Obake » disponible https://modulor.lnk.to/obake

Clip « La chancelle » https://youtu.be/PcWGiUCxcwU?si=s_xPQ2dYqg0Srk87

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

