Jeudi 11 janvier | 18H30

Salon de musique

1h30-2h

Tout public

Gratuit

Musiques à l’Œuvre poursuit sa deuxième saison avec des sessions animées et mises en musique en direct par Professeur Babacar & Baba Squaaly. De nouveau 3 rendez-vous ce trimestre :

RENCONTRE AVEC GARI GRÈU. MC du Massilia Sound System, du Oai Star et du Collectif 13. Il répondra aux questions, reviendra sur son parcours et parlera de son amour pour la chanson et pour les chanteurs et chanteuses dont il reprend les airs sous la douche !

Théâtre de l'Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille