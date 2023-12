« MTOULOU FAIT SON SAFARI MUSICAL » par Ahamada Smis Théâtre de l’Œuvre Marseille, 16 décembre 2023, Marseille.

« MTOULOU FAIT SON SAFARI MUSICAL » par Ahamada Smis Samedi 16 décembre, 18h00 Théâtre de l’Œuvre 8€ (adulte) / 5€ (enfant)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-16T18:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:30:00+01:00

Fin : 2023-12-16T18:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:30:00+01:00

CRÉATION 2023

Inspiré de la mythologie et des contes des Comores, son archipel natal, Ahamada Smis raconte l’histoire de Mtoulou, mêlant la musique, le slam et la vidéo d’animation, toujours en interaction avec le public qui joue le rôle du chœur d’anges.

Mtoulou est un personnage de la mythologie comorienne qui vit sur la 5 ème île de l’archipel des Comores. Cette cinquième île nommée « Mdjumbi » est engloutie dans les profondeurs de l’océan Indien, elle se situerait d’après la légende entre Mayotte et Madagascar. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui, cet archipel ne forme que quatre îles au large du canal du Mozambique. Mtoulou n’est ni un poisson, ni un ange, ni un démon. Mtoulou est un jeune guerrier pacifique. Chevauchant son Gombessa, armé de ses instruments traditionnels – dzendzé, gaboussi, kayambe -, Mtoulou entreprend un voyage initiatique à la recherche d’un mystérieux trésor qui pourrait faire resurgir de l’océan la 5 ème île et ramener la paix et l’harmonie dans l’archipel…

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Théâtre de l’Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-oeuvre.com/evenements/mtoulou-fait-son-safari-musical-ahamada-smis/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]