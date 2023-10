TABLAO – KARIME AMAYA Théâtre de l’Œuvre Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

TABLAO – KARIME AMAYA Vendredi 24 novembre, 20h00 Théâtre de l’Œuvre 25€

FLAMENCO TABLAO : KARIME AMAYA au Théâtre de l’Œuvre Vendredi 24 novembre – 20H

⚠️ Ouverture des portes à 20H / Tablao à 21h

Musiciens : Cristo Cortes, Emilio Cortes, Manuel Gomez

▪️ KARIME AMAYA ▪️

Karime Amaya, née au Mexique en 1985 dans une famille de tradition flamenco, a remporté le Prix Révélation au Festival de Jerez en 2013. Issue de la lignée de Carmen Amaya, elle a débuté à neuf ans aux côtés de ses parents, Mercedes Amaya « La Winy » et Santiago Aguilar. Elle s’est imposée en solo sur les scènes internationales, partageant la scène avec des grands du flamenco. Elle a brillé au Festival de Jerez, à la Bienal de Sevilla, et a tourné dans le monde entier. Karime a également collaboré avec des artistes renommés et est reconnue pour son talent unique. Son héritage familial et son impact sur la scène actuelle du flamenco en font une artiste incontournable.

Découvrir :

https://www.youtube.com/watch?v=FpEH7eQauxo…

https://www.youtube.com/watch?v=uEkZ9KgFCOE…

▪️ INFOS PRATIQUES ▪️

Billetterie ici : https://urlz.fr/nL95

ou par mail à contact@lameson.com

⚠️ Ouverture des portes à 20H / Tablao à 21h⚠️

Site web : http://www.lameson.com

Tarif unique : 25€

Buvette avant les concerts

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Théâtre de l’Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://urlz.fr/nL95 »}] [{« data »: {« author »: « Tablao Flamenco Cordobes Barcelona in las Ramblas », « cache_age »: 86400, « description »: « Toda la pasiu00f3n de la bailaora Karime Amaya en nuestro espectu00e1culo ‘Encuentros en la Cumbre del Baile’ junto a grandes figuras del flamenco comoJosu00e9 Maya, Juan De Juan Flamenco y Maru00eda del Mar Fernu00e1ndez entre otros. Disfruta del mejor flamenco en Tablao Flamenco Cordobes Barcelona. Informaciu00f3n y entradas en https://tablaocordobes.es/nn#TablaoCordobes #TablaoFlamenco #FlamencoBarcelona #FlamencoLasRamblas #KarimeAmaya », « type »: « video », « title »: « La bailaora Karime Amaya en Tablao Flamenco Corodobes (23/08/2018) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/FpEH7eQauxo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=FpEH7eQauxo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCNScjMvqkVcmL2fT8ovciig », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=FpEH7eQauxo »}, {« data »: {« author »: « Miguel Flamenco », « cache_age »: 86400, « description »: « Karime Amaya – ALEGRIASnXX Festival de Arte Flamenco Monterrey », « type »: « video », « title »: « Karime Amaya ALEGRIAS (2) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/uEkZ9KgFCOE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=uEkZ9KgFCOE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCjxx33-qss7qWapAozH_z_g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=uEkZ9KgFCOE »}, {« link »: « https://urlz.fr/nL95 »}, {« link »: « mailto:contact@lameson.com »}, {« link »: « http://www.lameson.com »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

LuisCastillaFotografía