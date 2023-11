J.E.S.T. Festival 2023 (Jamais d’Eux Sans Toi) Théâtre de l’Œuvre Marseille, 23 novembre 2023, Marseille.

J.E.S.T. Festival 2023 (Jamais d’Eux Sans Toi) Jeudi 23 novembre, 20h00 Théâtre de l’Œuvre 12 / 15€

‘ ( ) à ô é ‘ !

ℙℝ ℝ :

éâ ’Œ è

❥

❍ ( )

Symo Reyn est né en Jordanie, vit et travaille à Paris depuis 2007. Compositeur et soliste de qanoûn, il développe très tôt des techniques pour réinventer son instrument et renouveler le jeu et la sonorité de cette cithare séculaire, longtemps associée à la musique traditionnelle au Proche-Orient. La musique de Symo Reyn portant plusieurs identités, elle joue sur les con- trastes en s’inspirant de champs aussi différents que le monde de la science-fiction, le jazz, le psychédélisme et les musiques modernes…

En savoir plus : https://www.lejest.fr/artistes/symo-reyn

❍ , & – ( – )

SkullTone c’est l’ancrage impassible de la montagne mêlé à la souplesse et l’agilité d’un félin.

Élaboré par Fanny Lasfargues et Emmanuel Scarpa, ce cocktail basse-batterie subtil et puissant donne à goûter un son très reconnaissable, ça racle parfois, mais ça groove toujours.

Dans cette jungle de pulses, d’électronique et de chœurs, Mike Ladd se fraye un chemin avec aisance. Parfois ses mots s’élèvent tels des chants, des cris, parfois ils vien- nent nous chuchoter l’intime, délicat alliage dont le flow et la force n’appartiennent qu’à lui. Un uppercut de poésie qui remue les corps et va droit au cœur.

En savoir plus : https://www.lejest.fr/…/emmanuel-scarpa-fanny-lafargues…

• • • • • • • • • • • • • • • •

Théâtre de l’Oeuvre

En ligne : 15 € | 12 € (réduit) | Sur place 17 € | 14 € (réduit) (+d’infos : lejest.fr)

Billetterie : https://urlz.fr/o8IB

➱ Tout la programmation : https://www.lejest.fr/

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Théâtre de l’Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/shop.php?event=jamais-deux-sans-toi-a-m-i&multi=4267&from_multi=1 »}] [{« link »: « https://www.lejest.fr/artistes/symo-reyn »}, {« link »: « https://www.lejest.fr/…/emmanuel-scarpa-fanny-lafargues »}, {« link »: « https://urlz.fr/o8IB »}, {« link »: « https://www.lejest.fr/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00