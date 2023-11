Musiques à l’Œuvre: JOSEPH PAUL LONGO DIT PAL JOEY Théâtre de l’Œuvre Marseille, 8 novembre 2023, Marseille.

Musiques à l’Œuvre: JOSEPH PAUL LONGO DIT PAL JOEY Mercredi 8 novembre, 18h30 Théâtre de l’Œuvre Entrée libre

Musiques à l’Œuvre revient pour une deuxième saison avec au programme des sessions animées et mises en musique en direct live par Professeur Babacar & Baba Squaaly.

3 rendez-vous sont prévus ce trimestre : Peaux et voix ; Joseph Paul Longo dit Pal Joey ; Le Jazz Sud-africain.

New-yorkais, Pal Joey a très tôt bidouillé des compiles en cassette juxtaposant tracks hip-hop et house; avant de s’attaquer à ses premiers morceaux, en coupant/collant des bouts de bande de magnétiques. Homme de studio, ce producteur a réalisé sous plusieurs pseudos, et pour de multiples labels, une impressionnante discographie au fil de laquelle on croise les noms de KRS-One, Shabba Ranks, The Orb ou Sade. Désormais installé à Marseille, cet acteur des musiques urbaines se prêtera aux jeux des questions réponses sur sa carrière et reviendra sur l’histoire et le devenir de ces musiques dont il est un des témoins privilégiés.

Théâtre de l'Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille

