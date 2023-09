Lewis Evans Théâtre de l’Œuvre Marseille, 27 octobre 2023, Marseille.

Lewis Evans Vendredi 27 octobre, 21h00 Théâtre de l’Œuvre 12 / 15€

Natif de Liverpool, Lewis Evans arrive en France à l’age 10 ans et débarque en Normandie région Française en face de l’Angleterre. Il se met très vite à la musique et fonde plusieurs groupes de rock dont The Lanskies où il sera Front man plusieurs années. Il commence sa carrière solo en collaborant avec des artistes tels que Karen Ann, Juliette Armanet, ou bien encore Gaëtan Roussel (Louise Attaque). Il y a 4 ans il commence les compositions pour lui et sortira avec le label ZRP 2 EP et l’année dernière son album L’Ascension ! Depuis il enchaîne les concerts en France avec son groupe. Lewis Evans c’est de la folk mélangé à la pop music anglo-saxonne ! À ne surtout pas louper !

Théâtre de l’Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-oeuvre.com/evenements/lewis-evans/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T21:00:00+02:00 – 2023-10-27T22:30:00+02:00

