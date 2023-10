Christina Rosmini Théâtre de l’Œuvre Marseille, 12 octobre 2023, Marseille.

Christina Rosmini Jeudi 12 octobre, 21h00 Théâtre de l’Œuvre De 12 à 17€

Christina Rosmini vient ensoleiller le Théâtre de l’Œuvre !

Jeudi 12 octobre | 21H00

Musique de variétés et méditerranéenne

Durée : 1h30

Tout public

de 12€ à 17€

Née à Marseille, Christina Rosmini est une artiste aux multiples facettes. Comédienne, chanteuse, danseuse, musicienne et auteure, elle surprend et désarçonne ceux qui aiment classer les artistes dans des tiroirs étanches. Elle a su gardé de ses origines espagnoles, corses et italiennes avec une voix chaude et sensuelle, une présence étonnante et une émotion communicative elle sera vous faire voyager à travers ces titres pleins de soleil

Après le succès de TÍO, itinéraire d’une enfant de Brassens, l’auteure-compositrice-interprète Christina Rosmini et ses musiciens reviennent en 2023 avec INTI – dieu du soleil de la mythologie inca – : nouvelle création et nouvel album, qui abordent de nombreux thèmes d’actualité sur lesquels elle dépose des notes de fraternité, d’optimisme et d’espoir, et qui révèle une veine pop qui s’accorde, avec force et élégance, aux rythmes sud-américains qu’elle emprunte pour ce nouveau voyage.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Théâtre de l’Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-oeuvre.com/evenements/christina-rosmini/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T21:00:00+02:00 – 2023-10-12T23:00:00+02:00

2023-10-12T21:00:00+02:00 – 2023-10-12T23:00:00+02:00