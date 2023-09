JAZZBOIS Théâtre de l’Œuvre Marseille, 7 octobre 2023, Marseille.

JAZZBOIS Samedi 7 octobre, 21h00 Théâtre de l’Œuvre De 12 à 17€

JAZZBOIS – jazz boys à l’anglaise – est un trio fusion jazz-hiphop de Budapest, en Hongrie. À découvrir absolument !

Samedi 07 octobre | 21H00

Jazz Hip Hop

Durée : 1h15

Tout public

Billetterie : https://www.theatre-oeuvre.com/billetterie/

Tarifs :

– En ligne 15€ | 12€ (réduit)

– Sur place 17€ | 14€ (réduit)

Leur premier album « Jazzbois Goes Blunt » a eu un fort impact sur la scène jazz et hip-hop, créant une fusion unique aux relents psychédéliques, qui a secoué les os des maîtres du jazz et des amateurs de beats. Malgré leur statut de newcomers sur cette scène, ils ont été rapidement reconnus et adoubés par de nombreuses personnalités-clés de l’industrie musicale, recevant entre autres le soutien du DJ américain Joe Kay – fondateur du label Soulection -, et ont atterri sur bon nombre de playlists phares de Spotify et Apple Music. Leurs titres ont rapidement été joués sur Worldwide.fm et même dans le bureau du légendaire label – Brownswood Records – le label de Gilles Peterson -. Cependant, après les streams, c’est sur scène que l’expérience de Jazzbois prend toute sa dimension. Tous leurs morceaux étant le résultat d’une pure improvisation, les énergies cosmiques se heurtent à chaque fois qu’ils jouent ensemble. Une expérience musicale vraiment inoubliable et à ne pas manquer !

_____________________________________________________________

