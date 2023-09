Soirée de lancement de la programmation du Théâtre de l’Œuvre Théâtre de l’Œuvre Marseille, 13 septembre 2023, Marseille.

Twerkistan invite DJ DouceSoeur

Mercredi 13 septembre | 18H30

Gratuit | Entrée libre, sans réservation

Buvette et restauration sur place

1 rue Mission de France

Venez découvrir la programmation trimestrielle du Théâtre de l’Œuvre, de septembre à décembre. Lancement en fanfare avec le collectif Twerkistan qui invite DJ DouceSoeur.

Attendez vous à un set aussi bouillant que la mer des Caraïbes. La promesse d’être emporté du neoperreo au bailerave, dans les flots d’un mix entêtant !

Cette soirée musicale, qui débordera sur la rue, sera l’occasion de vous détailler la programmation à venir. Pour ce nouveau trimestre, la musique sera à l’honneur, mais aussi le

théâtre, la danse, les conférences, et bien d’autres !

MaPa sera présent pour vous régaler les papilles !

TWERKISTAN_

Twerkistan est un collectif à l’ADN pluriel, créatif et festif, qui réinvente les codes d’une fête plus inclusive et libre. Le collectif est porté depuis 2017 par une dizaine de professionnels du secteur culturel marseillais, et développe la carrière artistique de 5 DJ’s résidents. Aujourd’hui, Twerkistan s’impose comme un acteur incontournable de la culture urbaine dans le coeur des Marseillais !

Composition

2 DJ’s | Carlala, Kermittta

2 performeuses | Sholee, Sweetie

DJ DOUCESOEUR_

DouceSoeur, c’est une sirène caribéenne, mi-high fem, mi-tonton. Son univers est un mélange bouillonnant entre ses origines du 972 au 92, la culture manga des années 2000 et son identité queer, qu’elle met à l’honneur dans ses mix. Sa recette d’une bonne soirée : relâcher toute la pression quotidienne à coups de twerk et finir sur un bon vieux morceau de zouk, de salsa ou de dombolo nostalgique !

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Théâtre de l'Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T18:30:00+02:00 – 2023-09-13T22:00:00+02:00

