Jam Jazz & Rap – Hip Hop Society Théâtre de l’Oeuvre, 26 avril 2023, Marseille.

Un rapprochement comme seule Marseille pourrait en produire : des improvisations de folie avec des talents des scènes Jazz & Rap locales, pour un groove assuré !

Enfant bercé par le rock, Dario Della Noce conserve ces influences et pose ses valises dans le monde du rap dès l’adolescence, avec les mêmes engagements et la même énergie. Dario Della Noce commence le rap en groupe. Il enchaîne deux expériences collectives avant de signer de son (vrai) nom 4 EP. En 2020, il sort l’EP Labyrinthe, accompagné du label marseillais Internexterne. En 2021, il est selectionné pour la finale régionale des

Inouïs du Printemps de Bourges et celle du tremplin Buzz Booster. Il arrive aussi en finale du tremplin Orizon Sud, au cours duquel il est repéré par le Makeda, salle emblématique et structure d’accompagnement d’artistes à Marseille. Aujourd’hui, Dario compose ses titres en plus de l’écriture qui le suit depuis ses débuts. Il est dans le cockpit de son sous-marin, affine son style et travaille sur la sortie de son prochain EP. Prenez votre souffle, car l’année 2023 vous plongera dans les profondeurs de son univers.

➙ + ‘ : https://www.instagram.com/dariodellanoce_/

◈

Alors on creuse : prénom de reine du fado portugais et racines espagnoles, fan d’Amy Winehouse biberonnée au jazz, à Sting et à Césaria Evora, violon au conservatoire et air guitar devant le miroir, gamine timide qui passe des heures sur son lit à répondre à des interviews imaginaires

( ‘’Au cas où!’’ ), années lycée plombées par le harcèlement mais couronnées par une standing ovation de toute la classe et un 20/20 au bac théâtre. Ses amis la voyaient partie pour une carrière de professeur d’EPS, ils la retrouvent sur Skyrock dans Planète Rap trois mois après avoir posté sa première vidéo sur Instagram… Certaines de ces infos peuvent paraître contradictoires, mais promis, tout est vrai, et c’est bien la force d’Amalia : impossible de la cerner ni de lui assigner une place, dans la vie en général et sur la scène musicale en particulier. D’ailleurs quand on lui demande si elle fait plutôt du rap, de la pop ou de la chanson, elle répond avec un sourire narquois ‘’Je fais… ce que je veux !’’ et on est conquis pour de bon.

➙ + ‘ : https://www.instagram.com/amalia_officiel/

◈

Dans son premier album « Lumina » (sortie prévue en 2022), le tambour

Ka frappé par Stéphane Simon vient marquer les temps du son deep et électronique du beatmaker marseillais, Pépos. Awa Isoa y réécrit la tragédie martiniquaise par les mots du magique et du religieux. Chaque chanson sonne comme une prière, une incantation.

➙ + ‘ : https://www.instagram.com/awa.isoa/

Cyril Benhamou est une figure de la scène Jazz

de Marseille. Multi instrumentiste et compositeur, il trace un chemin d’excellence qui traverse l’époque. Aujourd’hui, Il est un des plus actifs

sur la frontière du Jazz et des musiques actuelles. Créatif insatiable, Cyril multiplie des connexions avec les artistes internationaux, de Erik Truffaz, Eric Legnini ou Avishai Cohen, sa musique en perpétuel mouvement bouillonne et invite au partage. Son ouverture d’esprit fait de lui un des ambassadeurs de la ligne artistique du Jazz des cinq continents.

LINE UP :

Cyril Benhamou : claviers, flûte, direction artistique Flo Sallen : batterie

Pascal Blanc : basse électrique

➙ + ‘ : https://www.instagram.com/cyrilbmusic/

Pur produit de son époque, le jeune batteur Timon Imbert installe son jazz dans un univers urbain. Au fil de ses rencontres, son chemin s’affirme et

il revendique l’assemblage de son héritage des illustres Jazzmen avec le flow des poètes actuels. En trio il va directement à l’essentiel ce qui augure que les échanges avec MC soient source de plaisir et de créativité. En toile de fond il y a Marseille et son histoire de la musique, faite d’improvisation, d’éclats et de partage.

LINE UP :

Timon Imbert : batterie Alexandre Brachet : clavier Paul Philibert : basse

feat Nadir : MC

➙ + ‘ : https://www.instagram.com/timonimbert_off/

️ Mercredi 26 avril 2023

⏱️ 20h30

Théâtre de l’Oeuvre – 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille

Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 4€ > Billetterie : https://www.theatre-oeuvre.com/billetterie/

ℹ️ PRESSE & INFORMATIONS :

hk@amicentre.biz

https://www.hiphopsociety.fr/

