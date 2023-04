Les Lunes du Ramadan | Fouad Didi et l’Orchestre Tarab Théâtre de l’Oeuvre Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Vendredi 14 avril, 22h00
15 / 10€
Violoniste d'exception, chanteur, joueur d'oud et de mandoline, pédagogue spécialiste des musiques arabo-andalouses, Fouad Didi est reconnu comme en étant l'un des plus brillants représentants. En 1996, il émigre à Marseille et fonde l'orchestre Tarab, spécialisé dans le répertoire classique, dans le respect de la tradition orale ancestrale. Lors de leurs concerts, Fouad et ses musiciens utilisent des instruments de l'orchestre traditionnel andalou mais ne délaissent pas pour autant le répertoire du hawzi, du chaâbi et du melhoun. Un parcours musical entre les continents qui saura vous faire voyager !

Fouad DIDI : Violon, chant, direction artistique

Farid ZEBROUNE : Mandole-Banjo

Nassim BACHIRI : Piano

Youcef KASBADJI : Derbouka

Madjid SEBILLOT : Tar
Théâtre de l'Oeuvre
1 rue Mission de France, 13001 Marseille

2023-04-14T22:00:00+02:00 – 2023-04-14T23:59:00+02:00

