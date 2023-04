Músika Directa Théâtre de l’Oeuvre Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Músika Directa Jeudi 13 avril, 21h00 Théâtre de l'Oeuvre 15 / 10€ MúsiKa dirEcta est un duo cubain composé par Mabel Leonard Martinez, pianiste et Ernesto Montalvo Reyes, trompettiste. Sur scène, ils interprètent avec talent des œuvres emblématiques ainsi que d'autres moins connues de compositeurs du XIXème siècle, d'auteurs cubains, latino-américains ou européens, qui incluent divers niveaux de complexité technique, interprétative et expressive. Ce duo reprend donc un ensemble de genres qui font partie de la richesse culturelle cubaine, tels que le danzon, le boléro, ou la contradanza en les adaptant à ce format. Théâtre de l'Oeuvre 1 rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

