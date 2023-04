Musiques à l’Œuvre Théâtre de l’Oeuvre, 12 avril 2023, Marseille.

Musiques à l’Œuvre Mercredi 12 avril, 18h30 Théâtre de l’Oeuvre Entrée libre

Salon de Musiques

Baba Squaaly et Franki Mallet avec Shazam Bon Voyage

Gratuit

« La musique, ça s’écoute ! » pourrait être le mot d’ordre de ce rendez-vous proposé par le Théâtre de l’Œuvre en ses murs. Animé par le binôme Franki Mallet et Baba Squaaly, Musiques à l’Œuvre fait la part belle à la musique avant tout ! Ces deux passionnés, DJ à leurs heures, posent en quelques mots un décor sensible, une thématique, un contexte historique et humain pour mieux comprendre l’environnement des musiques abordées. Un salon de musique en quelque sorte. Savant et savoureux.

Musiques à l’Œuvre #3 : Rencontre avec Shazam Bon Voyage

Biberonnée à Radio Nova, Shazam Bon Voyage est une diggueuse de perles rares venues du monde entier avec une prédilection pour le Brésil, le Cap Vert ou les Antilles. Une sélection toujours ensoleillée ! La jeune DJ vous proposera d’écouter quelques-uns de ses coups de cœur et en parlera plus en détails, dévoilant ainsi ses techniques de recherches. Shazam, ouvre-toi… et bon voyage à tou.te.s !

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T18:30:00+02:00 – 2023-04-12T20:30:00+02:00

