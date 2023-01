Musique à l’Œuvre « Musique de l’ivresse, ivresse de la musique » Théâtre de l’Oeuvre, 18 janvier 2023, Marseille.

Musique à l'Œuvre « Musique de l'ivresse, ivresse de la musique » Mercredi 18 janvier, 18h30 Théâtre de l'Oeuvre

Entrée libre

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

« La musique, ça s’écoute ! » pourrait être le mot d’ordre de ce nouveau rendez-vous proposé par le Théâtre de l’Œuvre en ses murs.

Animé par le binôme Franki Mallet et Baba Squaaly, Musiques à l’Œuvre fait la part belle à la musique avant tout ! Ces deux passionnés, DJ à leurs heures, posent en quelques mots un décor sensible, une thématique, un contexte historique et humain pour mieux comprendre l’environnement des musiques abordées. Un salon de musique en quelque sorte, savant et savoureux !

Pour ce premier rendez-vous, le duo de choc abordera une thématique d’actualité. Quel rapport entre l’ivresse et la musique ?

Au-delà de l’état d’exaltation que provoque l’ivresse, on parle aussi de manière allégorique d’ivresse de la musique, tant son écoute peut libérer notre corps et même élever notre niveau de perception. En abordant les différentes facettes de l’ivresse, Baba Squaaly et Franki Mallet aka Professeur Babacar nous emmèneront jusqu’aux confins du sacré. Un voyage planétaire qui nous fera (re)découvrir les musiques gnawi, le qawwali, le candomblé, la tarentelle… et nous mènera jusqu’aux plus récentes musiques psychédéliques et musiques électroniques.

Telles la poule et l’œuf, l’ivresse et la musique sont intimement liées sans réellement savoir laquelle enfante l’autre. C’est cet enchevêtrement que nous allons fouiller et essayer de démêler…



