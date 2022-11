David Walters & Vincent Segal Théâtre de l’Oeuvre Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

David Walters & Vincent Segal Théâtre de l’Oeuvre, 2 décembre 2022, Marseille. David Walters & Vincent Segal 2 – 4 décembre Théâtre de l’Oeuvre

23 / 18€

♫♫♫ Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Guitare | Voix | Violoncelle

23€ | 18€

2-3 et 4 décembre 2022

David Walters et Vincent Segal, duo qui brouille les territoires et les frontières des styles musicaux, proposent un répertoire acoustique guitare/voix et violoncelle inédit. Les deux musiciens ont eu de nombreuses occasions de collaborer. Récemment encore, ils se rencontraient sur les albums Soleil Kreyol ou Nocturne avec Ballaké Sissoko et Roger Raspail. Pour cette série de concerts à Marseille, ils proposent un live inspiré des deux opus de David Walters ainsi que de compositions originales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T21:00:00+01:00

2022-12-04T23:00:00+01:00

