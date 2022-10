Sayon Bamba Théâtre de l’Œuvre, 26 novembre 2022, Marseille.

Tissant savamment mélodies traditionnelles africaines, afro pop et rythmes du monde, Sayon Bamba Camara est au carrefour des cultures. Après avoir débuté sa carrière en Guinée (chanteuse pour les Amazones de Guinée, comédienne-danseuse au Théâtre National), elle débarque à Marseille en 1997 et recentre ses créations sur ses origines mandingues entourée de musiciens sensibles et virtuoses rencontrés au fil des années. Elle revisitera pour ce concert inédit sa discographie basée sur quatre albums.

Pour lancer sa nouvelle saison, le Théâtre de l’Œuvre propose à la chanteuse une carte blanche dans laquelle elle invitera des artistes de plusieurs disciplines pour l’accompagner. Sayon Bamba, qui vit maintenant en Guinée où elle s’occupe de son label et gère une salle de spectacle dans la banlieue de Conakry, s’est mise en tête de faire un retour remarqué dans sa ville d’adoption en préparant un cocktail éclatant les frontières sonores. Sensible, charismatique, virtuose et métissé. Au programme, Djely Moussa Diawara guitariste et korafola, Otto Camara contorsionniste, T Bullit chanteur, Christian Lafitte Sampleur et machiniste, Danseurs acrobates de Terria Circus et plein d’autres surprises !



