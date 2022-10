Glass Museum Théâtre de l’Œuvre Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Glass Museum Théâtre de l’Œuvre, 12 novembre 2022, Marseille. Glass Museum Samedi 12 novembre, 20h00 Théâtre de l’Œuvre

20 / 15€

♫♫♫ Théâtre de l’Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Jazz contemporain

20€ | 15€

Depuis 2016, Glass Museum établit un nouveau point de référence dans la relation qui unit le pianiste Antoine Flipo au batteur Martin Grégoire. Ultra cinématographique, le duo belge délivre une vue panoramique : techno minimale, breakbeat, jazz et deep house affluent dans les contrées irriguées par la vague néo-classique. L’harmonie tient aussi aux moments partagés sur les routes, à toutes les idées piochées au fil des tournées et de nombreux voyages. Tour de force instrumental, ce concert promet d’être une odyssée et rythmes et d’émotions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T20:00:00+01:00

2022-11-12T22:00:00+01:00

