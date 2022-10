Voyage au-delà des mers Théâtre de l’Œuvre Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Voyage au-delà des mers 9 et 10 novembre Théâtre de l'Œuvre

10€

Théâtre de l'Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille

10€

9 novembre à 14h

10 novembre à 11h

Voyage Au Delà Des Mers est un conte musical jeune public destiné aux enfants de 6 à 10 ans. Le nouveau projet de Armelle Ita et Julie Meola aborde ici l’écologie, le respect de la Terre et des Océans, à travers une histoire d’empathie et d’amitié. La plupart des morceaux sont des créations et le spectacle est bercé par de nombreux paysages sonores ainsi que divers instruments (voix, guitare, piano, kazoo, loop station, boîte à rythme électronique).Un spectacle à venir écouter, qui saura plaire aux petits, comme aux grands enfants !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-09T14:00:00+01:00

2022-11-10T12:00:00+01:00

