Cartes Blanches Hakim Hamadouche Théâtre de l’Œuvre, 4 novembre 2022, Marseille.

Cartes Blanches Hakim Hamadouche 4 et 5 novembre Théâtre de l'Œuvre

15 / 12€

Théâtre de l'Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille

Jazz rock oriental

15€ | 12€

4 et 5 novembre 2022

Invités : Christine Roch saxophoniste, Mirabelle Gilis violoniste, Guy Roch batteur, Edmond Hosdikian saxophoniste et d’autres surprises !

Carte blanche n°1

Né en Algérie, Hakim Hamadouche allie le chaabi, le free jazz et le rock. La rencontre avec Rachid Taha va faire basculer sa carrière dans une autre dimension à partir des années 90. Depuis, il ne cesse de réinventer, mélanger et fusionner les genres et les cultures.

Carte blanche n°2

Pour ce second soir de « carte blanche », Hakim Hamadouche convie de nouveaux invités à la fête pour déchaîner avec énergie le mélange des genres et des cultures. Le fidèle lieutenant de Rachid Taha, avec qui il a parcouru plus de 100 pays accompagné de son mandoluth électrique, revisite aujourd’hui les traditions musicales de son pays d’origine, explorant les zones mixtes et partant sur les improvisations avec d’autres pirates musicaux.



