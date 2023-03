Candlelight : Hommage à Coldplay Théâtre de l’Oeuvre, 4 avril 2023, Marseille 1er Arrondissement .

2023-04-04 21:30:00 – 2023-04-04

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Redécouvrez la musique de Coldplay interprétée par un·e pianiste au Théâtre de l’Oeuvre !



Programme

4 et 5 avril

Clocks / Don’t Panic / Speed Of Sound / Trouble / In My Place / Paradise / Fix You / Let Somebody Go / Yellow / Every Teardrop Is A Waterfall / My Universe / Sky Full Of Stars / The Scientist / Viva La Vida



27 avril

Clocks / Speed Of Sound / To Let Somebody Go / Fix You / Paradise / In My Place / Adventure Of A Lifetime / Hymn For The Weekend / Yellow / Scientist / Sky Full Of Stars / Viva La Vida (Bis)



Artistes

4 et 5 avril

Piano – Giuseppe Califano



27 avril

Piano – Sydney Poma Amsellem

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Redécouvrez la musique de Coldplay interprétée par un·e pianiste au Théâtre de l’Oeuvre !

