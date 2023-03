Redouane Bougheraba and Friends Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Redouane Bougheraba and Friends Théâtre de l’Odéon, 19 mai 2023, Marseille 1er Arrondissement . Redouane Bougheraba and Friends EUR 162 La Canebière Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière

2023-05-19 20:00:00 – 2023-05-19

Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhône . EUR 10 23 Véritable monstre de l’improvisation, Redouane Bougheraba est la sensation actuelle de la scène stand-up. Dans cette soirée unique dont il sera le maître de cérémonie, il présentera une sélection des meilleurs standuppers marseillais.



Redouane est attachant, impertinent, insolent et solaire, comme sa Provence natale !



Premier marseillais du Jamel comedy club, acteur à l’affiche du dernier chef d’oeuvre de Grand Corps Malade et Mehdi Idir la » Vie Scolaire « , comédien phare du Paname Art Café…

Redouane se produit cet automne dans un spectacle où se mêlent autodérision, improvisations et apartés de légende avec le public.



Il se raconte et dresse un portrait réaliste de sa vie, avec des thèmes universels et d’actualité comme le mariage, ses voyages, ou encore les relations hommes femmes…



Artistes : programmation en cours



Dans le cadre de Parlez-vous Stand-Up ?

Une programmation Théâtre du Gymnase, Hors les Murs. Parlez-vous Stand-up vous donne rendez-vous avec Redouane Bougheraba and Friends à L’Odéon le 19 mai. Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu Marseille 1er Arrondissement Adresse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Théâtre de l'Odéon 162 La Canebière Ville Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Tarif EUR Lieu Ville Théâtre de l'Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 1er arrondissement /

Redouane Bougheraba and Friends Théâtre de l’Odéon 2023-05-19 was last modified: by Redouane Bougheraba and Friends Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement 19 mai 2023 162 La Canebière Théâtre de l'Odéon Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Théâtre de l'Odéon Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône