ELLE EST OU MAMIE THEATRE DE L'OBSERVANCE Avignon

Avignon ELLE EST OU MAMIE THEATRE DE L’OBSERVANCE Avignon, 19 janvier 2024, Avignon. Mamie décède… Personne ne l’aimait mais tout le monde aimait son argent.Mamie, une riche femme d’affaire décède brutalement. Seul petit problème, la morte a disparu. Pas de mamie, pas d’argent ! Embarquez avec Chantal, la directrice du crématorium et découvrez l’histoire abracadabrante de cette famille plus que recomposée qui n’aura qu’une seule question : elle est où Mamie ?

Tarif : 16.00 – 20.00 euros.

Tarif : 16.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30
THEATRE DE L'OBSERVANCE
10 RUE DE L'OBSERVANCE
84000 Avignon

THEATRE DE L'OBSERVANCE Avignon