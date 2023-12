DEUX HOMMES ET UN CRETIN THEATRE DE L’OBSERVANCE Avignon Catégories d’Évènement: 84

Avignon DEUX HOMMES ET UN CRETIN THEATRE DE L’OBSERVANCE Avignon, 14 janvier 2024, Avignon. Des retrouvailles qui vont virer au cauchemar ! L’amitié entre potes revisitée avec beaucoup d’humour et d’émotion. Ça va dépoter !Pour fêter les trente cinq ans de son ami, Geoffrey a l’idée du siècle. Inviter leur ami commun, Serge pour une soirée qui s’annonce riche en émotion et en surpris Geoffrey avait tout prévu hormis un détail : Serge est sans gêne et surtout n’a absolument pas l’intention de partir ! Ce qui devait être une soirée d’anniversaire va transformer la vie de Rémi en véritable cauchemar !

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 17:00
THEATRE DE L'OBSERVANCE
10 RUE DE L'OBSERVANCE
84000 Avignon

