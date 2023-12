NOS PENIS DIVERGENT THEATRE DE L’OBSERVANCE Avignon, 6 janvier 2024, Avignon.

Si c’était un film, ce serait Pénisception . Si c’était une matière : La Pénistoire . Mais c’est une émission ! Un 50 pénis Inside revisité !Au programme, un jeune présentateur dans le vent invite deux auteurs à venir s’exprimer sur leurs oeuvres. Mais ! Ces deux auteurs aussi originaux que leurs livres, ne sont pas des hommes (ni des femmes), ce sont deux Pénis !Pour l’occasion, ces deux organes masculins prennent la parole et ils vont se faire une joie d’expliquer au public ce que c’est que la vie d’un zizi avec ses victoires, ses complexes et surtout son point de vue sur le redoutable adversaire féminin…Nos pénis débattent ! Allons jusqu’à dire : ils divergent… et ça se passe dans une parodie d’émission sans censure ni tabou ! Des barres de rire en perspective !

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-06 à 19:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DE L’OBSERVANCE 10 RUE DE L’OBSERVANCE 84000 Avignon 84