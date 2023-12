AVENTURE A SAPINVILLE THEATRE DE L’OBSERVANCE Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse AVENTURE A SAPINVILLE THEATRE DE L’OBSERVANCE Avignon, 30 décembre 2023, Avignon. Qui aurait pu deviner que nos sapins de Noël étaient des petites villes habités par des petits êtres avec une mission super importante.Catastrophe dans le sapin ! L’étoile, la décoration la plus importante, est tombée. Le petit Pollux n’a pas le choix, il doit créer avec l’aide des enfants, la nouvelle étoile qui guidera le Père Noël dans sa tournée. Pour ça, ils devront s’éveiller à cinq sentiments. Mais lesquels ? Il faudra arpenter Sapinville et demander aux décorations qui habitent ici de les mettre sur la bonne voie.

Tarif : 10.00 – 14.00 euros.

Tarif : 10.00 – 14.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 15:00

THEATRE DE L'OBSERVANCE
10 RUE DE L'OBSERVANCE
84000 Avignon

