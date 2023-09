Les Voyages Fantastiques théâtre de Lisieux Lisieux, 30 novembre 2023, Lisieux.

Les Voyages Fantastiques Jeudi 30 novembre, 20h30 théâtre de Lisieux durée : 1h15 Tarif jeunes de – de 14 ans : 2€ Tarif réduit : 6€ Tarif plein : 12€ Tarif groupe : 10€

Embarquez pour un voyage dans le temps et retrouvez-vous sur le plateau de tournage d’un studio de cinéma du début du 20ème siècle où Georges Méliès, premier magicien du cinéma, tourne avec son equipe, trois court métrages tirés des plus beaux voyages inventés par Jules Verne :

Voyage sur le lune inspiré de De La Terre à La Lune.

Voyage sous la terre inspiré de Voyage au centre de la terre.

Voyage sous la mer inspiré de Vingt mille lieue sous les mers.

Méliès et ses acteurs inventeront et frabriqueront sous nos yeux les accessoires destinés à créer les images qui nous plongeront dans l’illusion des fonds marins, des cratères de la lune, des fusées et des monstres de tous ordres… inventions, trucages, magie, illusion, ombres et marionettes serviront le jeu des comédiens qui adopteront les codes du cinéma muet pour interpréter ces histoires, sur des airs de Satie, Debussy, Stravinsky, Saint-Saëns, Bach et Tchaïkovski

théâtre de Lisieux 2 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa-theatre@agglo-lisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0231611213 »}]

2023-11-30T20:30:00+01:00 – 2023-11-30T21:45:00+01:00

