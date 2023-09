Climax théâtre de Lisieux Lisieux, 8 novembre 2023, Lisieux.

Climax Mercredi 8 novembre, 10h00, 20h30 théâtre de Lisieux Durée : 1h05 Tarif jeunes de – de 14 ans : 6€ Tarif réduit : 10€ Tarif plein : 20€ Tarif groupe : 15€

Spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime. Avec Climax, la compagnie Zygomatic utilise l’humour comme une arme de réflexion massive au service d’un sujet brûlant : le dérèglement climatique.

{Parler d’un sujet aussi brûlant, avec autant de fantaisie. N’est-ce pas là ce que l’on appelle le talent ? }

Interprété avec un humour scientifiquement absurde, le spectacle aborde des sujets brûlants en défiant les accablés, envolées comiques et interludes chantés, ce plaisant. Un monde à l’envers pour dénoncer celui quis’affirme à l’endroit. conduite comme une expédition, cette aventure théâtrale tentera de se frayer un chemin vers des lendemains qui chantent. le résultat : une écriture faite de collages et d’accidents, mariage entre comique absurde et transmission de véritable enjeux scientifiques, qui chatouille les limites de notre civilisation et nous entraîne au sommet des diagrammes.

théâtre de Lisieux 2 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie

2023-11-08T10:00:00+01:00 – 2023-11-08T11:05:00+01:00

2023-11-08T20:30:00+01:00 – 2023-11-08T21:35:00+01:00