White out théâtre de Lisieux Lisieux, 19 octobre 2023, Lisieux.

White out Jeudi 19 octobre, 20h30 théâtre de Lisieux Durée : 55min Tarif jeunes de – de 14 ans : 6€ Tarif réduit : 10€ Tarif plein : 20€ Tarif groupe : 15€

En alpinisme, l’expression « White out » désigne la perte complète de points de repère due à des conditions météorologiques particulières : la neige et les nuages engendrent un distorsion dans le reflet de la lumière, créant un uniformité apparente entre ciel et terre, rendant impossible tout type de déplacement dans n’importe quelle direction. Suivant les traces de trois alpinistes à la conquête d’un sommet réputé inaccesible, Piergiorgio Milano réussit la prouesse de restituer sur scène les émotions liées à la verticalité et à l’immensité vertigineuses de la haute montagne. Skis, mousquetons, cordes sont ici détournés pour créer des images puissantes et de nouvelles possibilités de mouvement. devant nous l’alpinisme se mue en une expérience bluffante, fusion entre cirque comtemporain, danse e théâtre. Entre effroi et amusement, nous assistons aux figures chorégraphiques particulièrement exigeantes de ce voyage initiatique enivrant.

théâtre de Lisieux 2 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa-theatre@agglo-lisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0231611213 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:30:00+02:00 – 2023-10-19T21:30:00+02:00

