La Leçon théâtre de Lisieux Lisieux, 14 octobre 2023, Lisieux.

La Leçon Samedi 14 octobre, 20h30 théâtre de Lisieux Durée : 1h10 Tarif jeunes de – de 14 ans : 13€ Tarif réduit : 13€ Tarif plein : 26€ Tarif groupe : 22€

Un professeur tout puissant règne sur ses élèves. Dans une classe revisitée en studio de danse, nous assistons a un cours donné par un Louis de Funès survolté, enseignant tout et n’importe quoi : la danse, l’aritmétique, la philologie ou linguistique. Il prend très vite le contrôle de ses élèves, mais finira par perdre le sien.

Une nouvelle élève qui rêve de danse et de connaissance est rapidement entrainée par le groupe. Elle apprendra a ses dépens que le savoir est une arme qu’elle ne possédera jamais. Le professeur et son assistante complice réussiront-ils à cacher leurs secrets très longtemps ?

{Julien Derouault et ses danseurs nous font (re)découvrir l’univers de ionesco, à travers une prestation mêlant théâtre et danse de très haut niveau. Une incroyable leçon ! }

Ce drame comique, créé par Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault, propose une réinterprétation dansée, décalée et contemporaine magistrale d’une oeuvre emblématique d’Eugène Ionesco sur des musiques de tchaïkovski, des Tambours du bronx ou encore de Johann Johannsson, Donato Dozzy et Anna Caragnano. Une mise en scène moderne et électrique où l’expression « Théâtre du corps » prend tout son sens.

théâtre de Lisieux 2 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa-theatre@agglo-lisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0231611213 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T21:40:00+02:00

