LES FEMMES SAVANTES théâtre de Lisieux

LES FEMMES SAVANTES Vendredi 6 octobre, 14h00, 20h30 théâtre de Lisieux Durée : 2h

Les femmes savantes raconte avant tout une histoire de famille, dans laquelle chacun peut se projeter : relations familiales, tensions, frustrations, non-dits… Mais on se rend vite compte que cette famille est profondément dysfonctionnelle. Philaminte, véritable matriarche obsédée par le savoir, écrase son entourage, à commencer par son mari, Chrysale. Avec sa fille ainée Armande et sa belle-soeur, Bélise, elles forment le trio des savantes entichées de trisottin, poète de pacotille. Excessives dans leur quête de connaissance, elles sont bien incapables de déceler le veritable dessein de trissotin : mettre la main sur la fortune familiale. Le système familial sera sauvé par l’oncle Ariste, grâce à un subterfuge de dernière minute comme molière sait si bien les amener.

Les femmes savantes est la première création de la Compagnie La Serre (Trouville-sur-mer). Lors du processus de création, chaque comédien a imaginé la vie de son personnage en dehors de la pièce. Quelque extraits de ce travail ponctuent la pièce pour créer des ruptures, et developper l’univers de chaque personnage.

