Concert du Middle Jazz Band : Trompettes en Fête Théâtre de Lisieux, 24 mars 2023, Lisieux. Concert du Middle Jazz Band : Trompettes en Fête Vendredi 24 mars, 20h00, 22h00 Théâtre de Lisieux tarifs : adultes 12 euros – étudiants : 6 euros – moins de 12 ans : gratuit achats des billets : Mardi 21/3/ et Mercredi 22/3/ de13h30 à 17h au Théâtre et Vendredi 24/3/ à 20h Le thème dominant du concert est axé sur la Trompette dans le Jazz : par le choix des morceaux , des chorus , des improvisations ,des combinaisons (duos de trompettes) …. , et par la présence de la classe de trompettes du Conservatoire . Théâtre de Lisieux Rue au Char, 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 31 42 04 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

