DADDY Marion Siéfert / Cie Ziferte Productions Théâtre de l’Idéal, 22 mars 2023, Tourcoing.

DADDY Marion Siéfert / Cie Ziferte Productions 22 et 23 mars Théâtre de l’Idéal

Tarif : de 5 à 21€

Après_jeanne_dark_, premier spectacle joué en direct sur Instagram, Marion Siéfert poursuit son exploration des liens entre le théâtre et le numérique.

Théâtre de l’Idéal 19 rue des champs 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dans cette nouvelle pièce, Daddy, l’héroïne, Mara, a 13 ans. Elle vit en province dans un milieu populaire et rêve de la vie qu’elle voit s’étaler sur Instagram et TikTok. Alors elle n’en revient pas que Julien, un homme fortuné, s’intéresse à elle. Leur rencontre a lieu sur un jeu vidéo de « Role Play ». Dans ce mode de jeu, on incarne un personnage aux côtés d’autres joueurs en ligne. Julien va peu à peu utiliser son personnage pour entraîner Mélissa sur un autre jeu vidéo, intitulé « Daddy », et la faire participer à des épreuves de plus en plus troubles…

Sur scène, les acteurs interprètent les avatars de ce jeu vidéo, pour une incarnation théâtrale de ce monde fictif. Jusqu’où est-il acceptable de jouer ? Quelles sont les tensions qui existent entre les actions d’un personnage de jeu et notre propre moralité ? Marion Siéfert raconte ici les vertiges des relations virtuelles.

COPRODUCTION La rose des vents



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T20:00:00+01:00

2023-03-23T22:00:00+01:00

© Marion Siéfert