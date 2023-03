Ecoutez des musiques d’ailleurs Théâtre de l’idéal Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing

Ecoutez des musiques d’ailleurs Théâtre de l’idéal, 11 mars 2023, Tourcoing. Ecoutez des musiques d’ailleurs Samedi 11 mars, 18h00 Théâtre de l’idéal Entrée libre Hatice Özer, auteure et metteure en scène du Chant du père partagera ses questionnements : Comment se transmet la musique traditionnelle ? Comment transmettre une musique sans passer par l’écrit ? Quelles sont les fonctions de ces chants dans la communauté ? Théâtre de l’idéal 19 rue des champs 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T18:00:00+01:00 – 2023-03-11T18:30:00+01:00

2023-03-11T18:00:00+01:00 – 2023-03-11T18:30:00+01:00 Arnaud Bertereau

